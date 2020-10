Kjørte rundt med to veldig dårlig sikrede 10-tonns lodd

Trafikk

En tungbil-sjåfør ble i dag anmeldt for å ha kjørt rundt med tung og dårlig festet last. Ombord i lastebilen fant kontrollørene fra Statens vegvesen to lodd. Ifølge veivesenet var hvert av loddene på 10.000 kilo og kontrollørene beskriver loddene som veldig dårlig sikret.