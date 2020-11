Trafikk

Fylkesrådmannen og mindretallet i Hovedutvalg for transport ville ikke ta på seg sin del av forpliktelsene knyttet til etablering av nytt fergesamband mellom Kjørsvikbugen (Aure) og Laksåvika (Hitra). En alternativ innstilling fikk flertallet. Her blir det argumentert for at en fergeforbindelse er viktig backup og beredskap dersom Hitratunnelen skulle bli stengt.