Trafikk

Bilister som kjører fylkesvei 6456 mellom Melandsjø og Straum på Hitra har den siste tida måttet passere et område der asfalten er så ødelagt at det ene kjørefeltet er avsperret. Enkelte mener at dette feltet er altfor dårlig merket i forkant, spesielt for ukjente i området.