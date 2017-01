Telenor har besluttet å bygge ut bredbånd

Etter mange henvendelser fra Frøya kommune, næringsliv og private, hadde Telenor i fjor et informasjonsmøte om planene for bredbåndsutbygging på Frøya og Hitra.

Nå har de tatt investeringsbeslutning om å bygge fiber på Frøya. I første omgang bygges fiber-bredbånd, i åtte delområder på Frøya.

- Etter å ha vurdert Frøya som utbyggingsområde, har vi nå funnet ut at det er økonomisk forsvarlig å begynne byggingen.

Hvorfor har dere tatt den beslutningen?

- Vi har sett på lønnsomhet og interesse fra potensielle abonnenter. Vi har gått noen salgsrunder, og ett tilstrekkelig antall ønsker å være kunder hos oss til at det blir lønnsomt, forteller John Niklas Handberg, utviklingsansvarlig for fastnett privatkunder hos Telenor.

- I 2017 vil vi bygge ut de områdene vi har solgt til i dag. Etterhvert vil vi bygge ut flere plasser. Vi ser hele Frøya som et potensiale for utbygging, sier Handberg, som vil opplyse mer om hvilke områder det dreier seg i et møte med kommunen og næringslivet tirsdag neste uke.