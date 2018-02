Aktiv helg på Hitra og Frøya - sjekk hva som skjer

Kultur

Hver helg er det masse aktiviteter i øyregionen, enten du vil delta selv eller "bare" vil se på. På lokalavisas HFkalenderen.no får du kjapt en oversikt over arrangementene. Ta en titt - for den kommende helga byr øyregionen på alt fra feiring av kinesisk nyttår og fordrag om litauisk litteratur, til festligheter med bandene Mixmasters eller FraMor. Det er også mulig å gå i jazzkafe i kulturhuset, eller hva med kino? Her vil nok eventyret med Petter Kanin trekke mange til kinosalene våre i helga.

Har du et arrangement du vil vise fram?

Gå inn på HFkalenderen.no og bruk det grønne pluss-tegnet for å legge inn informasjon om ditt arrangement

HFkalenderen.no er er gratis å bruke, både for arrangører og lesere.