Kultur

Amy Lightfoot fra Helgebostad på vest-Hitra åpner snart ny utstilling på hjemmebane. Utstillinga «Fra Håvamål» av Amy Lightfoot består av tresnitt med 19 ulike motiver og skal vises i Hitra biblioteks utstillingsavdeling fra onsdag 3. mai.

- Kunstneren har latt seg inspirere av diktene i Håvamål, nedskrevet på Island på slutten av 1200 tallet, tidløse og like aktuelle i dag som de var for 800 år siden, heter det i forhåndsomtalen.

Tresnittene kan leses som kraftig samfunnskritikk der tiggernes situason, flyktningkrisen og norsk rikdom er temaer som koples mot Håvamål-sitater.

- I en tid hvor vi bombarderes med flyktige meldinger om uvesentlige ting, ønsket jeg å se på Håvamål med moderne øyne. Ordene består og tresnittene i denne utstillingen er resultatet, sier Amy Lightfoot i en pressemelding.

Hvert tresnitt er ledsaget av en kort tekst hentet fra diktene og uttrykker menneskelig livsvisdom som kan minne om ordspråk.

- Klokskap, måtehold, moral, varsomhet, mot, vennskap og sunn fornuft er verdier som settes høyt, sier kunstneren. Utstillinga henger fram til 1. juni. under åpninga 3. mai skal Lightfoot holde et foredrag og Charlotte Stav fra kulturskolen underholder.

Utstillingsopplevelse i kufjøset Amy Lightfoot åpnet utstillingen ”Fugleåret”.

Lightfoot åpnet også i fjor en utstilling på hjemmebane. Den gang var det tolv farge-tresnitt under tittelen "Fugleåret" som ble vist. Dette var en utstilling som da hadde gått på turne rundt om i Norge.

Lightfoot ble i 2005 gjort til statsstipendiat begrunnet med at hun var initiativtaker og daglig leder for Stiftelsen Tømmervik tekstilverksted og ansvarlig for ulike prosjekter innenfor dokumentasjon av tekstiltradisjoner fra kysten.