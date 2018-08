Vømmølgutan fikk teltet til å koke

Kultur

Lørdag gjorde Vømmølgutan sin tredje Frøya-festivalopptrden i rekken. Festivalfolket på Frøya har forlengst trykket denne Verdalsgjengen til sitt bryst, og lørdagens sceneshow ble minst like flott som de to forrige.

Med sine tolkninger av sambygdingen Hans Rotmo sine tekster, skaper de en stemning som smitter over på publikum, som lar seg rive med.

- Festivalen er dritbra

Det ble allsang fra første stund, og gjenhør med både fjøsstell, kusjit og samhold, fortalt gjennom Rotmo sine sanger. Alt sprudlende framført av en herlig gjeng med et fantastisk scene-humør. Publikum fylte teltet, sang, klappet og danset. Damene Alisa, Vilde og Jannike inviterte like godt seg selv opp på scenen, hvor de holdt et sprudlende danseshow.

- Dette var det artigste jeg har gjort i hele mitt liv, sa Vilde med et stort glis etterpå.

- Det er morsommere i teltet enn ved utendørsscenen, for i teltet blir det så tett, smilte Alisa.

- Og Frøyafestivalen er dritbra, hvert eneste år, la Vilde til.