Bruden var stressa, brudgommen ble forhindret fra å komme, og bryllupsfotografen var innpåsliten og blitset i vei. Ungdommene ved Guri Kunna videregående skole på Hitra fikk virkelig smake på hvordan det kan fortone seg å arrangere noe så spesielt som et ordenlig bryllup.

Sto for presten. «Derfor erklærer jeg at dere er rette ektefolk». Foto: Jonas Frøland

Presten sto klar 08.30

– Vi ønsket å utfordre elevene med å arrangere noe litt utenom det vanlige her på skolen. Jeg tror ikke mange videregående skoler har gjennomført en vielse i klasserommet klokken halv ni på morgenen, smiler lektor Astrid Mortensvik til lokalavisens bryllupsgjest. Hun er selvsagt pyntet til fest.

Toastmaster Sigurd har stålkontroll på selskapet. Foto: Jonas Frøland

Dagens æresgjester. Lærerne Astrid Mortensvik (t.v.), Roman Lund og Trine Oldervik. Foto: Jonas Frøland

Vakker sang setter alltid en ekstra spiss på det hele når kjærligheten skal feires. Foto: Jonas Frøland

Førerkort i stedet for ring på fingeren

– Vi diskuterte en del om hvilken type seremoni og selskap vi skulle gå for. Vi hadde jo mange valg. Det endte opp med «kirkelig» bryllup og to personer av samme kjønn. Akkurat det skyldes at den egentlige brudgommen fikk oppkjøringstime i dag, så han fikk lappen i stedet for å bli gift, humrer lektoren.

Sprudlevann og høye glass. Det hele var gjennomført med stil. Foto: Jonas Frøland

– Ja, her kommer toastmasteren med oversikt over talene. Også har vi fått laget nydelig festmat. Til og med slektstreet til brudeparet har vi laget en oversikt over.

Det bugnet over av lekre retter på bryllupsfesten. Foto: Jonas Frøland

Mange involverte

Prosjektet er et tverrfaglig samarbeid mellom norsk og religion.

– Vi har også med kroppsøving i forhold til dansen, samt faget musikal når det kommer til sang under bryllupet. Vi har prøvd å gjøre hele arrangementet så autentisk som mulig.

Brudepar for en dag. «Gi nå hverandre ringene, som dere skal bære til tegn på løftet om troskap». Lisa Krutvik (t.v.) og Andrea Reppe Vatn viser fram gifteringene. Foto: Jonas Frøland

– Virkelig en nyttig og artig erfaring

– Jeg tror alle elevene har hatt det skikkelig artig med å forberede alt dette. Det ble jo veldig bra, konstaterer en fornøyd Astrid Mortensvik.

Og brudevalsen? Jo da, den gikk som en drøm.