- Hva er det du vil, Toril?

Meninger

Hvis en skal lage leserinnlegg, er det en ting som er viktig : Leseren skal skjønne hva innlegget og senderen ønsker å poengtere. Du Toril har skrevet et innlegg ang. omorganisering av Guri Kunna videregående skole. Da du skriver under som leder i Frøya næringsforum, regner jeg med at innholdet er klarert med dine medlemsbedrifter.

Etter å ha lest innlegget ditt, satt jeg igjen med mange spørsmål. For at jeg skal forstå hva du og Frøya næringsforum vil, ber jeg deg svare på følgende spørsmål :

Ønsker du og Frøya næringsforum at Guri Kunna videregående skole igjen skal bli Hitra Videregående og Frøya videregående

Ønsker du og næringsforumet av rektor ved Guri Kunna videregående skole skal sies opp på grunn av at han bor på Hitra, at han styrer skolen innenfor de økonomiske rammer eller av andre grunner?

Ønsker du og næringsforumet at det skal være 3-årig studiespesialisering både på Hitra og Frøya eller bare på Frøya?

Ønsker du og næringsforumet at tidligere rektor på Frøya videregående skal gjeninnsettes i stillingen sin?

Godtar du og næringsforumet at Trøndelag fylkeskommune er skoleeier og dermed har styringsrett over den videregående skolen i øyregionen?

Mener du og næringsforumet at rektor ikke trenger å rette seg etter og følge opp de vedtak for Guri Kunna videregående skole som er gjort av fylkeskommunen?

Mener du og næringsforumet at det ikke er så nøye å styre en skole innenfor de økonomiske rammer som er satt av skoleeier bare en får til utvikling?

Mener du og næringsforumet at det er næringslivet på Frøya som skal bestemme hvordan den videregående skolen skal drives?

Hvis du Toril, på vegne av næringslivet på Frøya, kan svare meg på disse spørsmålene, hadde det blitt litt klarere for meg hva dere ønsker å oppnå med den uro dere nå bidrar til ang Guri Kunna videregående skole.

Bror Blichfeldt