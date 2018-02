Vil bygge bofelleskap for funksjonshemmede her i stedet

Nyheter

Formannskapet ville ikke godta tilbudet fra Vikantoppen AS og Leif Eriksen, om å kjøpe tomt til 300.000 kroner til å bygge et bofelleskap for unge funksjonshemmede.

Rådmannen mente at tomta passet fint til formålet fordi den lå nært Hitrahallen og sentrum, og hadde gjort ferdig kontrakt med selgerne og innstilt til formannskapet på at kommunen kjøper tomta.

I formannskapsmøtet tirsdag ba politikerne i stedet rådmannen om å bruke tomta som kommunen allerede eier nordvest for Blåfjell i Hitra borettslag.

Bofelleskapet skal inneholde fire boliger, med mulighet til å bygge på minst en leilighet.