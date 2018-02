Generalsekretæren kommer fra Oslo for å forstå øyungdommens engasjement

Nyheter

Kreftforeningens generalsekretær Anne Lise Ryel bekrefter at hun kommer til Hitra og Frøya i forbindelse med avrundingen av årets aksjon Krafttak mot kreft i øyregionen.

Øyungdommen har utmerket seg også på landsbasis gjennom flere år ved å ha et brennende engasjement for denne innsamlingsaksjonen, og våre klasser markerer seg også ved at de ofte har samlet inn mest. Og også sist år havnet Gullbøssa i øyregionen.

Kriteriene for å vinne Gullbøsse er prosentvis deltagelse i aksjonen, gjennomsnitt per bøsse, og det tredje er ekstraordinær innsats.

- Anne Lise Ryel kommer for å blant annet møte russen og prøve å forstå litt av det engasjementet som er hos dere for kreftsaken og ikke minst takke for innsatsen som er gjort de siste årene, sier kommunikasjonsrådgiver i Kreftforeningen, Hilde Wormdahl, til lokalavisa.

Som tidligere omtalt, vil russen på Frøya og Hitra også denne gang å utfordre noen voksne til å hoppe i sjøen sammen med det skolestedet som får inn lavest sum.

Ifølge Wormdahl blir nok neppe Kreftforeningens generalsekretær med på badet, men planen er at hun kommer opp fra Oslo nettopp denne dagen da innsamlingsresultatet skal offentliggjøres og noen skal ta en iskald dukkert.

Slik støtter du

Vil du støtte aksjonen? Du finner enkel innbetalingsmåte her:

Hitraaksjonen

Frøyaaksjonen

Send oss ditt bilde

Lokalavisa Hitra-Frøya samarbeider med Kreftforeningen om å skape oppmerksomhet rundt innsamlingsaksjonen og dette viktige temaet. Har du eller din bedrift gitt en gave til Krafttak mot kreft, så send oss gjerne et bilde og litt tekst - vi er overbevist om at mer oppmerksomhet gir mer penger til aksjonen. Bruk adressen post@hitra-froya.no

Vi heier på russens engasjement videre.