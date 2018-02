De reiser opptil 2.500 km i bil for å komme til øyregionen. Nå satser de på å kapre enda flere fisketurister

Nyheter

Øyregionens turist-bedrifter Sula Rorbuer, Angelamfi Hitra og Hitra Turistservice - samt Seter Brygge i Flatanger - satser på å kapre enda flere russiske fisketurister. Som en del av et bedriftsnettverk i regi av Innovasjon Norge, som jobber målrettet mot russiske fisketurister som ønsker å komme til Norge på havfiske. Sigrid Hanssen, John Birger Brevik og Roger Larsen har nylig vært i Moskva som deltakere i en stor og årlig jakt- og fiskemesse.

- Russisk fisketurisme i Norge har vokst med 17prosent fra 2016 til 2017, og interessen for Norge er økende. Våre russiske gjester kommer fra store byer og områder rundt St. Petersburg og Moskva, og de tilbakelegger mellom 1.500 og 2.500 km for å oppleve 6-7 dager med fiske hos oss. De reiser oftest med bil og tar også gjerne med seg andre opplevelser underveis, alt fra ski/alpin, ferskvannsfiske, matopplevelser og shopping.

Det forteller Sigrid Helene Hanssen i Angelamfi Hitra i Grefsnesvågen til lokalavisa Hitra-Frøya.

Hitra og Frøya har passert 150.000 gjestedøgn Oppdal og Værnesregionen synker kraftig, mens øyregionen Hitra og Frøya er på opptur.

Hanssen forteller om mange spennende møter med både reisebyrå, bloggere, media (TV) og potensielle gjester. I slutten av mars reiser de på samme messe med samme opplegg til St.Petersburg.

- Onsdag kveld var vi invitert til den Norske Ambassaden i Moskva der rundt 50 spesielt inviterte gjester fra media og reiselivsbransje fikk høre om våre flotte reisemål i Trøndelag. I følge våre russiske verter i Innovasjon Norge var møtet svært vellykket. Uansett en utrolig spennende opplevelse for oss. Hos oss i Angelamfi Hitra har vi allerede en del gjester fra Russland. Det er uansett utrolig gøy å komme til Moskva og møte gjester som forteller meg at de vet godt hvor Angelamfi er, at de har hatt en fin ferie der og ønsker gjerne å komme på besøk igjen. Med 300 senger, og med 70 båter som ligger klare og venter, så ønsker vi de hjertelig velkommen, hos oss skal de få både opplevelse og godt opphold. Og skulle det bli ruskevær en av dagene så har vel øyregion for øvrig mye spennende å by på, sier Hanssen.