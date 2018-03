- Vi kan si at Norges beste arbeidsplass ligger på Hitra og Frøya. Det er ganske så kult

Nyheter

Blant de norske bedriftene som er med i kåringen Great Place to Work, er EiendomsMegler 1 Midt-Norge kåret til den aller beste arbeidsplassen. Meglerfirmaet vinner denne kåringen for tredje året på rad.

Hvert år måler analysebyrået Great Place to Work virksomheter og samler tilbakemeldinger fra medarbeidere verden over. Ifølge EiendomsMegler 1 Midt-Norge har Great Place to Work Norge det siste året jobbet med 201 organisasjoner med til sammen over 22.000 medarbeidere.

- EiendomsMegler 1 Midt-Norge er kåret til Norges beste arbeidsplass for tredje år på rad. Så vi kan si at Norges beste arbeidsplass ligger på Hitra & Frøya . Det synes jeg er ganske så kult, sier avdelingsleder på Hitra og Frøya, Eskil Wahl, til lokalavisa.

- Å bli kåret til Norges beste arbeidsplass er en anerkjennelse av at våre 280 ansatte opplever både mestring og mening i jobben sin, til tross for høyt tempo og ambisiøse mål. Det er unikt, sier firmaets adm.dir Kjetil Reinsberg gjennom en pressemelding.

Avdelingsleder Wahl mener suksessoppskriften på god arbeidsplass ligger i å ta både kunder og ansatte på alvor.

- For det er relasjonene og samspillet på arbeidsplassen som skaper kulturen for et lærende, utviklende og godt arbeidsmiljø. Ved å bruke kontinuerlig forbedring som verktøy får vi motiverte ansatte som tar initiativ og eierskap til å løse oppgavene både smartere og bedre, sier Wahl fornøyd.

Great Place To Work sin liste over Norges Beste Arbeidsplasser bygger blatn annet på data fra arbeidsplassens årlige medarbeiderundersøkelse. Ifølge EiendomsMegler 1 Midt-Norge har 96 prosent av de ansatte sagt at de ser frem til å gå på jobb, og at de er stolte av å jobbe i firmaet.