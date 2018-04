Nye vårtegn titter fram i vårsola ...

Nyheter

Våren kommer meg kjennetegn som hestehov og tjeld, men også mer krypende kjennetegn som ikke alle er like glade for. Huggormen, for eksempel. Den trives på varme steder nå i vårsola. Det gjør den også i Eidsvågen ved Fillan.

- Huggormen har begynt å titte frem, forteller Willy Eidsvåg, som har sendt oss dette bildet.