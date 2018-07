Nyheter

Lokalavisa Hitra-Frøya honorerer som vanlig de tipsene vi får og som fører til sak. Nedenfor er et lite knippe eksempler på saker som har kommet i stand etter tips fra dere leserne denne våren og sommeren, og der vi har sendt skrapelodd som takk for hjelpa.

Har du også innspill til hva vi bør skrive om?

Ingen historie er for liten og ingen er for stor for lokalavisa Hitra-Frøya; dette kvartalet er intet unntak. Vi har med god hjelp av både tips og tilsendte bilder/tekster fra dere leserne kunnet skrive om alt fra hyggelige St.Hans-feiringer til dramatiske bilulykker. Vi setter også stor pris på referater fra sportsverdenen og det rike kulturlivet.

Her er noen eksempler på saker som har blitt til ved hjelp av tips og forslag fra dere leserne:

Marius the bodybuilder

Marius Øien (22) var veldig spent, men ikke nervøs foran sin stevnedebut i bodybuiling. Den unge hitterværingen hadde bestemt seg for å stille i kroppsbygge-konkurransen fordi han har trent så å si hver dag i tre-fire år, men uten særlig mål og mening.

- Hvorfor ikke melde meg på å se hvordan det går i en konkurranse? svarte Marius da lokalavisa tok kontakt for å gjøre et intervju. Saken kan du lese her:

- Hylte og skreik

Med leserhjelp klarte lokalavisa å fortelle mer - og å korrigere historien - da flere medier, inkludert oss selv, refererte politiet på at en småbåtfører hadde kjørt inn i en arbeidsbåt i fart.

God hjelp satte oss på sporet av Jimmy Glørstad på Hestvika, som var den som jobbet ombord i arbeidsbåten. Han kunne fortelle at han var i ferd med å avslutte arbeidsdagen ombord i en av Lerøys arbeidsbåter da det kom rekende en småbåt forbi i vinden. Jimmy mistet først båten av syne, før han etterhvert hørte hyling. Småbåten hadde drevet inn mellom de to kjølene på katamaranen. Antakelig i et forsøk på å holde igjen sin egen båt i vinden, hadde mannen mistet kontrollen på båten og ble hengende i et tau mellom Jimmys båt og kaia.

Det ble til et intervju der Jimmy fortalte detaljene om det spesielle møtet med den andre båtføreren:

Hendelser i trafikken

Lokalavisa er avhengig av hjelp for å kunne rapportere fra hendelser i trafikken. Og god hjelp har vi også fått, vi har for eksempel raskt kunne bringe bilder og informasjon om trailerveltet ved Fillan og steinraset som deiset i veibanen ved Åstfjorden.

NB: Opptre aktsomt på et ulykkessted så man ikke står i veien for redningsarbeidere.

Hedret sin avdøde lagkamerat

For femte året på rad gjennomførte Hitra Løpeklubb i sommer St. Olovsloppet. Dette tradisjonsrike løpet er en stafett som strekker seg 340,5 kilometer fordelt på 51 etapper. I år deltok totalt 20 løpere for løpeklubben i løpet av de fire dagene arrangementet pågikk.

Men én av klubbens medlemmer manglet i år. Mangeårig medlem og aktiv løper Steinar Eriksen har gått bort siden forrige St. Olovsloppet. Som en gest til sin gode lagkamerat hentet løpeklubbens fram en hvit hatt, lik den Steinar var så kjent for. Siste løpsdagen vekslet etappe-løperne mellom å bruke hatten. Denne historien var vi i stand til å fortelle etter god hjelp fra en leser:

Flere tips

I tillegg til disse sakene har vi sendt lodd til en rekke andre tipsere. Husk at vi behandler våre tips konfidensielt, med mindre det ettertrykkelig er avtalt noe annet.