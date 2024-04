Elevene i 4. klasse på Sistranda skole er en engasjert gjeng. Nylig deltok de i konkurransen Den Store Batterijakten, og der endte de opp med å samle inn til sammen 620 kilo brukte batteri. Det er blant de beste i hele Trøndelag, ifølge elevene Mie Espnes (10), Lovise Eide Espnes (9 blir 10) og Sunniva Backman Forfang (10) i klasse 4B.

– Vi har vært over hele Frøya og samlet inn batteri. Vi har hengt opp plakater på kjøpesentra om at vi ønska det, og det var noen som kom til oss med over 20 kilo brukte batteri, forteller jentene ivrig.

1. til 5. rekke fra venstre; Helen Oksvold, Jenny Alvilde S. Skagen, Sunniva B. Forfang, Lovise E. Espnes og Mie N. Espnes. rekke fra venstre: Teodor A. Reppe, Felix Andreassen, Malin Julia Kopaczek-Styczen, Ingrid Sofie V. Nordbotn, Nora Dragsnes, Vitalina mala og Arina Dumurava. rekke fra venstre; Andrea C. Fagerstrand, Caspian S. Måsøval, Pauline Pettersen, Mailin Sjøbakk, Michelle Synnøve Jobotn, Ine S. Kristiansen, Ella Marie Aas, Celia R. Petrova, Oda Vikan og Vilma Jektvik – Hammervold. rekke fra venstre; David – Andrei Chirosa, Lisa B.F. Solem, Adomas Pelecas, Malena Bakken, Elliana Gjerde og Ameliia Polischuk. rekke fra venstre; Tonje Lien, Astrid Julie Reppe, Julie M. Brevik, Aron D. Yaylaci, Wiktor Skroki, Nojus Pranskunas og Ivar K. Olsen Ikke tilstede: Dmytro Hrydniev og Nora Johanne Nilsen Foto: Cecilia Brurok

17 kilo batteri per elev

For ordens skyld kan vi legge til at det ikke er snakk om store bilbatteri, men heller små AA-, AAA-, og knappebatteri. Og det har vært en stor jobb å få levert inn alt sammen.

Det har blitt kjørt flere runder til Remidt, og batteriene har blitt samla opp i flere plastposer, dunker og ei handlevogn så full at både elever og lærerne hadde problemer med å trille den, forteller Mie, Sunniva og Lovise.

– Fordelt på 37 elever vil det si 17 kilo batteri per elev. Man kunne maks registrere 15 kilo per elev, men våre elever har samla inn mer enn det, tilføyer lærerne til klasse 4A og 4B, Lasse Lihaug og Gunnhild Yttersian.

De 37 fjerdeklassingene på Sistranda skole har samlet inn til sammen 620 kilo brukte batteri. Det vil si 17 kilo batteri per elev. Foto: Privat

Ny innsamlingsrekord

Batterijakten er en landsdekkende skolekonkurranse, hvor elevene samler inn brukte batterier til gjenvinning. Hensikten er å skape miljøengasjement og lære elevene om hvordan vi kan bli bedre til å ta vare på jordas ressurser.

Miljøagentene har arrangert Batterijakten hvert år siden 2013, i samarbeid med Clas Ohlson, VARTA og Batteriretur.

I år har over 19.000 fjerdeklassinger vært med på Batterijakten, og sammen har de knust alle tidligere rekorder og samlet hele 138 tonn husholdningsbatterier, opplyser Miljøagentene i en pressemelding.

– Vi ser at dette er en kampanje som virkelig engasjerer barna. Elevene har vært høyt og lavt på jakt, og noen har tømt hele nærmiljøet for brukte batterier. Landets fjerdeklassinger har vist at miljø er noe som opptar dem, sier Ingvild Swane, prosjektleder i Miljøagentene.

Batterijakten gir alle fjerdeklassinger sjansen til å lære mer om gjenvinning, kretsløpstenkning og hvordan vi kan bli bedre til å ta vare på jordens ressurser. Foto: Privat

Brannfarlig og miljøskadelig

Lovise, Sunniva og Mie forteller at de har deltatt i batterijakten fordi det er bra for miljøet.

– Det er med på å redde jorda og det føles godt, sier Mie.

Brukte batteri kan være skadelige for miljøet. De kan inneholde giftige stoffer som kan gjøre stor skade på natur dersom de kommer på avveie. Dessuten inneholder batterier viktige råstoffer som er ressurskrevende å utvinne.

– De kan også være brannfarlige, særlig litiumbatteri, sier Sunniva.

Hvert år kjøper vi nordmenn over 2000 tonn husholdningsbatterier, og før Batterijakten ble startet opp i 2013 ble under 1 av 3 batterier levert til gjenvinning i Norge. Resten ble kastet i restavfallet eller i naturen.

– De siste årene har det kommet mer søkelys på å gjenvinne brukte husholdningsbatterier, men det er fortsatt 7% som oppgir at de pleier å kaste batterier i restavfall, forteller Swane i Miljøagentene.

De siste elleve årene har det blitt samlet inn nesten 1000 tonn husholdningsbatteri i forbindelse med Den Store batterijakten. Det utgjør like mye som vekten av tre passasjerfly! Foto: Privat

– Miljøet er vinneren

I Batterijakten fulgte det med et eget undervisningsopplegg, og underveis har elevene løst tre kreative ukesoppdrag. Blant annet har de laget et kunstverk av batteri, forteller lærerne.

Av de mange hundre deltakerne, var det 40 klasser som fikk godkjent alle kriteriene slik at de kunne være med i trekningen av premier til slutt.

Dessverre vant ikke elevene på Sistranda hovedpremien på 20.000 kroner og de ble heller ikke trukket ut som fylkesvinnere. Pengene skulle de gjerne brukt på et besøk til Leos lekeland, men jentene er enige i at det uansett er jordkloden som er vinneren her.

– Det har vært gøy, så selv om vi ikke vant så har det ikke så mye å si. Men når vi ikke samler inn brukte batteri rundt om på Frøya lenger, må folk være flinke til å levere dem inn selv da, avslutter Sunniva, Lovise og Mie.