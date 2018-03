- Den beste hjelpen de eldre trenger å få, kommer ikke av teknologi, men av mennesker

Øyungdom

Fristen for å søke utdanning er 1.mars, altså svært nær. Skole- og arbeidsansvarlig i Trøndelag AUF, Emilie K. Græsli, vil gjerne komme med en kort oppfordring til ungdom på Hitra og Frøya om å velge yrkesfag:

- Om bare noen få år kommer vi i Norge til å trenge mer enn 40.000 fagarbeidere. Vi trenger og kommer til å trenge fagarbeidere i alle sektorer, spesielt innenfor helsefagene. I dag blir vi blir eldre og flere - og den beste hjelpen de eldre i samfunnet trenger å få, kommer ikke av teknologi, men av mennesker, sier Græsli.

Hun framsnakker yrkesfagene.

- Det å tro at om man velger yrkesfag så knytter man seg opp til et bestemt yrke, er feil. Om man etter to år finner ut at man ønsker å ta høyere utdanning eller studere noe annet, kan man ta et år med påbygg og da har du generell studiekompetanse på lik linje som de som valgte studiespesialisering. Om man drømmer om å bli ingeniør eller sykepleier er kunnskapen man får gjennom yrkesfag gull verdt, sier Græsli.