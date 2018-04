Her er oversikten over årets humanistiske konfirmanter på Frøya og Hitra

Øyungdom

Det nærmer seg konfirmasjonstid. Human-Etisk Forbund på Frøya og Hitra melder at i alt 13 konfirmanter har fulgt kurset denne våren. Dette er en liten nedgang fra i fjor, da i alt 16 konfirmanter gjennomførte humanistisk konfirmasjon.

På landsbasis og i Trøndelag øker imidlertid antallet.

- Human-Etisk Forbund melder om at over 11 500 konfirmeres humanistisk i løpet av våren og høsten. Det tilsvarer 18,6 prosent av alle norske 15-åringer, og det betyr at det i år er flere humanistiske konfirmanter enn noen gang. I Trøndelag er tallene enda høyere. 1103 trønderske konfirmanter utgjør 21,1 % av alle 15-åringene i fylket. For Frøya og Hitra sin del, er det derimot en liten nedgang fra fjorårets 16 konfirmanter. Det er i år påmeldt 13 konfirmanter til kurs og tolv til seremoni (en skal ha seremonien sin i en annen kommune), forteller lokallagsleder i Frøya Hitra lokallag, Tom André Karlstad

Fra ti kurskvelder til all undervisning på ei helg - Morsomt å se at vi har så reflekterte og engasjerte ungdommer på Frøya og Hitra

Her er navnene på årets konfirmanter.

Bekken, Alida Annie (Frøya)

Marina Hofstad (Frøya)

Are Wedø Rabben (Hitra)

Gjerta Moen Aune (Frøya)

Alexander Berg Glørstad (Hitra)

Mette Elina Hørnlein (Frøya)

Jo Maximilian Lie Rønningen (Hitra)

Lina Möbius (Frøya)

Petter Angelvik (Hitra)

Chantall Simone Brene (Hitra)

Johannes Kaald (Hitra)

Dalma Estefania Brene (Hitra)

Nickolas Rosenvinge (Hitra)

Humanistisk konfirmasjon, tidligere kjent som borgerlig konfirmasjon, har eksistert siden 1951. Den gangen het kurset «Kurs i godt medborgerskap», og siden da har ifølge Karlstad over 260.000 ungdommer blitt konfirmert. Seremonien foregår i Frøya Kultur –og Kompetansesenter 20. mai.