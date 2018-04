Daniese er sulten på flere medaljer, klar for et nytt mesterskap

Sport

Da Daniese Sæther deltok i EM i Hellas for første gang i 2016, ble hun transportert ut på båre etter et hardt spark i brystet. Men det fikk bare taekwondo-talentet fra Frøya til å trene enda hardere. Under EM i Liverpool i fjor kom hun sterkt tilbake og tok seg helt til finalen, der det ble tap mot den russiske motstanderen. Siden det ikke gås bronsefinale i teakwon-do, deles det ut to bronsemedaljer. Danieses bronsemedalje ble behørig feiret også her hjemme.

- Det føles veldig godt og bra å få en medalje i EM. Det var så nære med Russland også, men det tyder på at jeg må jobbe enda hardere til neste gang, sa bronsevinneren sjøl - relativt jordnært - til lokalavisa Hitra-Frøya rett etter at medaljen var mottatt i Liverpool.

Nå har det snart gått ett år siden bragden. Om tre uker er hun klar for å forsvare æren når europamesterskapet arrangeres i Tallin, Estland.

- Nytt av året er at Daniese har bestemt seg for å satse ekstra på øvelsen som hun tok medalje i, og derfor kun delta i den øvelsen i år, forteller Jens Christian Reberg, hennes mangeårige trener her hjemme på Frøya.

- Hun gir alt for at det skal bli medalje i år også. I går sa hun til meg at "i år skal jeg til finalen". Hun tapte 3-2 mot den russiske gulljenta i fjor, så det var nært gullet i fjor. Det er derfor ikke urealsistisk at hun kan nå finalen også i år, sier treneren.

Reberg skal ikke selv med over til Tallin i slutten av april. Da overtar den norske landslagsledelsen drillingen av frøyværingen.

- Daniese har en internasjonal hovedinstruktør som hun støtter seg på, og landslagsledelsen, forteller treneren, som sier han er veldig spent på trekningslistene til EM.

- Det konkurreres i et cup-system. Det betyr at halvparten av utøverne er ute allerede etter første runde. Det sier seg sjøl at en litt heldig trekning kan gjøre at man kommer inn i rytmen og gi et psykologisk løft som gjør det enklere å ta de tøffeste motstanderne, sier Reberg.