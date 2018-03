- Kommentaren fra lederen i Hitra Høyre er tøvete fra ende til annen

Meninger

Que vadis Guri Kunna vgs.

Lederen i Hitra Høyre kommenterer et innspill i skoledebatten skrevet av lederen i Frøya næringsforening, Torill Pettersen. Det er den verste kommentaren jeg har lest skrevet av en fremstående politiker. Den er tøvete fra ende til annen. Han har ikke skjønt det Pettersen skriver. Jeg vil ikke bruke mange kalorier på å kommentere kommentaren, men det er to avsnitt som er så graverende at jeg som skolemenneske og tidligere skolepolitiker ikke kan la dem passere.

Høyre-lederen skriver:

"Tross i næringslivets iver for utviklingsprosjekter er vel skolens fremste oppgave å gi elevene den undervisningen de skal ha ihht læreplan. Noe annet ville være i strid med Opplæringsloven"

Hva gjør Høyre-lederen her? Han setter opp som motsetninger to viktige oppgaver som skolen har. Og det gjør en høyrepolitiker?

Videre skriver lederen i Hitra Høyre "Du ( altså lederen i Frøya næringsforening) skryter med rette av hjelpen Frøya kommune får av næringslivet for å utvikle lokalsamfunnet. Gaver som dette medfører allikevel ikke at kommune og innbygger skal stå i takknemlighetsgjeld til næringslivet. Man må aldri havne i den situasjon at innbyggerne mistenker at politiske vedtak er betaling for gaver som er gitt. Ergo må givere vokte seg for å true med å avslutte samarbeid eller å ikke videreføre prosjekter fordi de ikke får det som de vil." Så langt lederen i Høyre på Hitra.Hva insinuerer høyrelederen her? Ønsker han å mistenkeliggjøre politikerne på Frøya, få folk til å lure på om de kjemper for en fremtidsrettet opplæring og kompetansebygging på Frøya for å smøre næringslivet? Løpe næringslivets ærend? Er dette et forsøk på å spre mistenkeliggjøring ute blant folk. I så fall er det en gammel og kjent hersketeknikk.

Tenker dere ikke sammenheng skole, næring og lokalt næringsliv på Hitra eller for den saks skyld fylkeskommunen? Da er dere i alle fall ikke i takt med opplæringsloven og instruksen som foreligger når det gjelder å tolke og utforme de konkrete opplæringsmålene i alle fag. Lokal tilpasning til lokalt arbeidsliv står sentralt.

Skole er politikk. Foruten å fremme demokratiske verdier og likeverd samt motvirke klasseforskjeller, skal skolen gi elevene kompetanse som ruster dem til å møte morgendagens arbeidsliv, og skolen skal også bidra til å gi landet vårt og regionen vår kompetanse som er nødvendig også for å møte fremtiden. Skolen skal også være en viktig næringsaktør nettopp gjennom relevant opplæring. Jeg kan ikke tro at lederen i Hitra Høyre ikke har fått med seg dette.



Jeg synes innlegget til lederen i Frøya næringsforening var knakende god og to the point. Hun faller nok også for fristelsen til små insinuasjoner som "hitraledelsen", men ellers skriver hun om hvorfor Frøya nå kjemper for den delen av Guri Kunna vgs som ligger på Frøya og stud spes. Kommentaren fra lederen i Hitra Høyre er tøvete fra ende til annen. Han burde lese teksten hennes om igjen, prøve å skjønne innholdet og kommentere det.

Når det gjelder hans påstand om at " mange" har kontaktet han, er enig med han , men tør ikke si det høyt av redsel for karriere, jobb og så videre, så er dette også velkjent hersketeknikk. Slike teknikker yngler det av i kommentaren.

Litt senere hopper det fram et hode til i egen tekst. Ordføreren på Hitra. Han tiltaler lederen i Frøya næringsforening ved fornavn og formulerer et tilsynelatende åpent og nesten hjertelig og mildt spørsmål. Torill, hva mener du med middelmådig...

Spørsmålet er drivende ironisk. Men prøv deg ikke herr ordfører. Ole, du skjønner så til de grader hva Torill mener. Det er et så knakende godt poeng at det må latterliggjøres. Noe annet kan være farlig.



Med vennlig hilsen

Anne Marie Dranger Bachen

