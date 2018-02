- Den største kontrakten i firmaets historie

Nyheter

Som tidligere meldt under anbudsåpninga til veivesenet, leverte KN Entreprenør anbud på bygging av nye Flatvalveien. Nå er selve kontrakten inngått, forteller Kevin Nordbotn i KN Entreprenør.

- Vi har i dag inngått vår største kontrakt i firmaets historie med signering av totalentreprise på FV 716 Flatvalveien. Vi ser virkelig frem til og ta fatt på dette prosjektet, skriver firmaet på sin Facebook-side.



Tidlig i februar var det tilbudsåpning på bygging av Flatvalveien på Frøya etter at konkurransen ble lyst ut før jul. KN Entreprenør, med base på Sistranda, var eneste entreprenører som leverte tilbud. Tilbudet er på 34.481.319 kroner ekskl. mva. I prosjektet inngår prosjektering, bygging, kontroll og dokumentasjon av ca. 1050 meter ny fv. 716 og ca. 550 meter ny gang- og sykkelvei. I tillegg skal det bygges to kryss med ca. 400 meter tilhørende sidevei. Elektro og vann og avløp inngår også, forteller veivesenet.

Flatvalveien skal være ferdig bygd i september i år.

KN står for Kevin Nordbotn. I 2001, som tyveåring, overtok han en gravemaskin og en traktor fra far sin, og etablerte sitt eget firma på Fjellværsøya. Han holdt på ett par år for seg selv. Oppdragene ble etterhvert større. Han hadde blant annet en del arbeid med vannledninger på Hitra. I 2005 hadde firmaet fem ansatte, og i 2011 var de 13-14.

- Nå - som 36-åring - leder han et firma med 30 ansatte, skrev lokalavisa i en større sak om firmaet sist høst. Firmaet flyttet ved nyttår inn i sin nye base på Melkstaden på Frøya.

