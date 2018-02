- Hitra og Frøya-russen er i en egen divisjon

Nyheter

I dag var det kick-off for årets krafttak mot kreft-aksjon på Guri Kunna videregående. På skolested Hitra var det aksjonsleder for Hitra-russen Thea Arntsen som åpnet aksjonen.

- Velkommen til kick-off for årets krafttak mot kreft-aksjon. Jeg har med meg Petter Spolén fra Kreftforeningen, som har ansvaret for innsamlingsaksjonen på Hitra og Frøya. I dag skal vi både motivere russen til å gå med bøssene, og gi dere andre litt informasjon om hva som foregår, sa Arntsen.

Petter Spolén er aksjonsleder for 54 skoler i Trøndelag, sammen med et team på 14 personer.

- 12 av dem er frivillige og har valgt å bruke fritiden sin på noe de synes er viktig, og som jeg også håper ungdommen på Hitra synes er veldig viktig, sa Spolén da han møtte elevene.

Russen har tjuvstartet aksjonen og har allerede samlet inn 270.000 kroner til sammen, fordelt på 160.000 på Frøya og 110.000 på Frøya.

Til Hitra-Frøya.no sier Spolén at russen her ute er i en divisjon for seg selv.

- På et så lite sted er det det. Russen samlet inn over 600.000 her i fjor. Men det handler ikke bare om innsatsen til russen. Det handler om befolkningen og næringslivet her. Og en tilstedeværende lokalavis som heter Hitra-Frøya, som har løftet dette opp til den dimensjonen det har blitt. Hele samfunnet ut på her er helt spesielt, mener han.

Han kunne fortelle at det i dag er 90 personer som får beskjed av legen sin at de får kreft. Det blir 33.000 nordmenn i løpet av et år.

- Det er ganske mange mennesker. Heldigvis vil de aller fleste blir friske. 70 prosent av de som får kreft vil overleve sin kreftsykdom. Får 40 år siden var det 70 prosent som døde. Så det går fremover, sa Spolén til elevene.

Men likevel dør hver fjerde nordmann av kreft.

- Hallo. Slik kan vi ikke ha det. Og det er nettopp det dere skal være med på, sa Spolén.

I dag er det 250.000 personer som har kreft eller har overlevd kreft.

- I havet av tall må vi ikke glemme at det handler om mammaer og pappaer, om søsken, tanter og onkler og besteforeldre. Det handler om dere og det handler om meg.

Han fikk selv en kreftdiagnose med liten sjanse for å overleve for åtte år siden, og har siden engasjert seg i kampen mot kreft.

- Jeg står her i dag fordi et eller annet virket. Det er min motivasjon. Jeg ønsker at flere skal være like heldig som det jeg har vært.

Men selv om man er heldig og overlever, så er det mange som plages av senskader. Det er forskning for å kunne begrense disse skadene pengene går til i år.

- Har du selv senskader fra din kreftbehandling?

- Jeg er alltid kald på hendene og er veldig skjelven. Jeg sliter med konsentrasjonen og er glemsk. Jeg er en sosial amøbe og tåler ikke bakgrunnsstøy. Jeg fungere ikke i sosiale lag. Og det er jo trist.

- Er det flere som har det sånn?

- Ja det er ikke uvanlig.