Sigurbjörg produserer kosttilskudd av havets grønne råvare. Det forteller hun om på dagens konferanse

Nyheter

I dag pågår et seminar ved Frøya kultur- og kompetansesenter der alger og algeproduksjon er tema. Flere lokale foredragsholdere er innleid, blant dem Sigurbjörg Daníelsdóttir. Hun driver firmaet Sjøbjørg, som lokalavisa Hitra-Frøya tidligere har omtalt. I dag forteller hun seminardelakerne om hvordan hun bruker tang og tare under tittelen "Seaweed is a great aid to well being".

Daníelsdóttir og ektemannen kommer opprinnelig fra Island, men bor nå på Knutshaugen på Dolmøya hvor de har etablert en hjemmeproduksjon av kosttilskudd. Basisen er tang og tare som de høster selv.

Satser på det 100 prosent naturlige Kapslene Sigurbjörg Daníelsdóttir nå skal prøve ut på markedet, inneholder ingenting annet enn tang og tare.

Elisabeth Jensen og Ellen Johansen fra Guri Kunna vg.skole er også tilstede på seminaret, hvor de forteller publikum om hvordan den videregående skolen tar i bruk alger. Jon Funderud fra Seaweed Energy Solutions forteller om hvilke erfaringer og planer selskapet har med taredyrking, mens Tove Cecilie Fasting fra Frøya Tare skal snakke om høsting, ferdigprodukt og matkurs med alger.