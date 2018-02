Godt voksne kan ikke minnes en glattere vinter. Men det er gjerne de yngre som faller

Nyheter

- Vi har ikke noen god intern statistikk, det vil nok heller lokalsykehuset ha. Internt har vi ikke registrert noen spesiell økning denne vinteren sammenliknet med tidligere år. Dog har vi leger fokus på "glatta" i møtet med våre pasienter. Jeg har fått daglige kommentarer fra godt voksne hitterværinger , 75 pluss, om at de aldri har opplevd en så glatt vinter, sier Geir E. Nilsberg, kommuneoverlege på Hitra.

Han tror folk er blitt flinkere til å beskytte seg mot fallskader.

- Jeg har inntrykk av at folk blir stadig flinkere til å beskytte seg med tanke på fallskader, spesielt ved bruk av brodder og piggsko, sier Nilsberg.

Peggy Johansen ved Frøya legekontor forteller omtrent den samme historien; ikke utpreget mange skader denne vinteren, til tross for mye is både på gater og turstier.

- Det var spesielt en dag det kom nysnø på isen, da merka vi at det kom inn noen skader. Nysnø på isen gjør det ekstra skummelt. Ellers så ser vi ikke ikke så mye av den eldre gernasjon, det er mer de yngre som kommer ut på isen og blir overrasket, forteller Johansen.

Glatte fortau

Forsikringsselskapene merker en økning i antall ulykkesskader som skyldes fall på glattisen. Store temperatursvingninger de siste ukene har ført til ekstremt glatte fortau mange steder i landet.

– Når legevakta i Oslo har fått inn 48 fallskader hvert eneste døgn i januar, er det klart at også vi i forsikringsbransjen merker en oppgang i ulykkesskader. Det er gjerne snakk om hoftebrudd, men den vanligste skaden er brudd i håndledd fordi folk tar seg for idet de faller på holka på fortauet, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Hoftebrudd for milliarder

Det er rundt 9000 hoftebrudd i Norge årlig, ifølge tall fra Helsedirektoratet som stammer fra tre år tilbake. 6000 av disse betegnes som enkle brudd, mens 3000 er mer kompliserte. Et enkelt hoftebrudd koster samfunnet 235.000 kroner i snitt. Er bruddet komplisert kan prisen gjerne komme opp i underkant av 700.000 kroner per brudd.

– Totalprisen for behandling og rehabilitering etter hoftebrudd er stor, i milliardklassen. For den enkelte er en billig investering å kjøpe brodder som man monterer på skoene før man går ut på holkete fortau. Da får man et mye bedre feste og det er lettere å holde balansen, sier Brandeggen i Tryg Forsikring.