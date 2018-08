Dropper heldøgnsstenging i helt år

Trafikk

Ett forslag gikk på å heldøgnsstenge E39-tunnelene mellom Orkanger og Klett i et helt år mens tunnelene blir sikkerhets-oppgradert. Men dette forslaget møtte store protester, blant annet fra en rekke ordførere.

Statens vegvesen har nå besluttet å gå bort fra dette forslaget og heller gjøre jobben på kvelds- og nattestid.

- Statens vegvesen Region midt har nå besluttet at denne jobben skal gjøres på kvelds- og nattestid. Det blir altså ikke heldøgnstenging. Det kan også være aktuelt å stenge E39 enkelte helger. Disse vil i tilfelle bli varslet i god tid, sier regionvegsjef Berit Brendskag Lied i Statens vegvesen.

Tunnelene på E39 mellom Øysand og Thamshamn skal oppgraderes for å tilfredsstille kravene til sikkerhet i EUs tunnelsikkerhetsforskrift. Veivesenet forteller at før sommeren utførte Norconsult en risikovurdering av å heldøgnstenge E39 og overføre all trafikken på fv. 800. Her har blant andre Skaun kommune, nødetatene og flere lokale aktører deltatt.

- Vi har gått grundig gjennom rapporten og høringsuttalelsene, og konkludert med at det ikke vil bli heldøgnstenging, men oppgradering av tunnelene vil bli utført på kvelds- og nattestid, sier Brendskag Lied.

Det er ennå ikke fastsatt når oppgraderingsarbeidet starter.