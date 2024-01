Forslaget fra Sivertsen, i herværende avis , om å finne nye løsninger for skole i Fillan synes jeg var veldig bra.

Enda bedre, kvalitetsmessig og økonomisk, mener jeg eiendommen kommunen kjøpte i Lervågan er til ny skole.

Denne eiendommen kjøpte kommunen for over over 10 millioner. Dette er en stor eiendommen på flere mål. Denne ville vært ypperlig til OPPVEKSTSENTER. Eventuelt kan ungdomstrinnet være der de er i dag, og at barnetrinnet, friluftsbarnehagen flytter til tomta i Lervågan. Dette er en stor eiendom med nærhet til sjø og natur.

Hva skal kommunen ellers bruke den store eiendommen til?

Mvh. Per Kristian Berg

Førskolelærer emeritus